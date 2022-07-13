В ДНР объяснили смысл «концепции великой Украины»

Фото: Daniel Schäfer/dpa/Global Look Press

Концепция так называемой великой Украины — это националистическая идея, которая подразумевает захват в том числе российских территорий, в свое время подобную идеологию продвигал теоретик украинского национализма Дмитрий Донцов, заявил представитель информационного отдела штаба территориальной обороны ДНР Артем Ольхин. По его словам, это последствие попыток создать независимую Украину в 1917 году, передает «360».

Материалы с картами о якобы существовавшей когда-то великой Украине уходят корнями достаточно далеко. Как минимум в конец XIX века. Это не новодел современного киевского режима. Еще у украинских сечевых стрельцов в годы Первой мировой была песня со строкой: «Прогоним румын, мадьяр и ляхов, за Волгу прогоним проклятых москалей», — рассказал Ольхин.

По его мнению, намерение Киева отобрать часть российских территорий подтверждается обстрелами Брянска, а также Курской и Белгородской областей. Ольхин считает, что концепцию современного украинства сформировала немецкая и австро-венгерская разведка еще в начале XX века.

12 июля 2021 года президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Статья вышла на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду и трагедию.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление с Днём крещения Руси. В нём он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — её родными детьми и наследниками. По мнению президента Украины, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.