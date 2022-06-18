В посольстве оценили опасения Запада из-за ядерных объектов на Украине Посольство в США назвало «инсинуациями» опасения Запада из-за ядерных объектов на Украине

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Посольство России в Вашингтоне назвало «необоснованными инсинуациями» опасения Запада о рисках для ядерных объектов на Украине, которые якобы возникли из-за российской спецоперации. Дипломаты в Telegram также отвергли обвинения Москвы в «бряцании ядерным оружием».

Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — подчеркнули в дипмиссии.

Дипломаты указали на готовность Москвы к сотрудничеству ради того, чтобы в августе конструктивно прошла конференция по договору о нераспространении ядерного оружия. Интересы его сохранения в США должны поставить выше конъюнктурных целей, считают в дипмиссии.

Призываем коллег не забывать о ключевой роли договора в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, — говорится в сообщении.

В российской дипмиссии призвали западных коллег придерживаться соглашения и способствовать созданию условий для диалога, который был бы вне политики.

Ранее стало известно, что USA Today официально признало сфабрикованными статьи своего репортёра Габриэлы Миранды о возможной угрозе подрыва Запорожской АЭС российскими военными. К фейкам же издание отнесло истории украинских женщин, участвующих в боевых действиях. Все публикации-фейки удалены с ресурса и недоступны для прочтения.