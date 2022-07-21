Песков: отношения США и России уже трудно испортить

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что конгресс может признать Россию спонсором терроризма. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Кремле очень негативно оценивают последствия этого шага, хотя на отношения России и Америки в целом он, скорее всего, не повлияет.

Очень трудно сделать что-то, что может испортить отношения между Россией и Америкой. Они и так находятся в незавидном положении, — заявил Песков.

Ранее Пелоси заявила, что конгресс США может признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий на Украине, если аналогичный шаг не будет сделан Госдепартаментом США. Госдепартамент на протяжении долгого времени скептически относился к занесению РФ в данный список, где в настоящее время числятся Иран, КНДР, Сирия и Куба. Ряд экспертов отмечают, что включение России в этот список сделает практически невозможными для американцев все сделки с Москвой.

Между тем депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что Пелоси таким образом пытается отвлечь внимание электората от провальной внутренней экономической политики Демократической партии, которая проиграет парламентские выборы 8 ноября, если не прибегнет к массированным фальсификациям. Он подчеркнул, что документ о признании России спонсором терроризма, принятый конгрессом, будут иметь юридическую силу внутри США, а также для стран, до сих пор «пляшущих под музыку Вашингтона».