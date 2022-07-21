Вассерман объяснил истерику Пелоси с признанием России спонсором терроризма Депутат Вассерман: Демпартию США на выборах спасут только массовые фальсификации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман

Демократическая партия США проиграет парламентские выборы 8 ноября, если не прибегнет к массированным фальсификациями, поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси «спешит» признать Россию страной-спонсором терроризма, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он объяснил, что Пелоси таким образом пытается отвлечь внимание электората от провальной внутренней экономической политики Демпартии.

Дело в том, что Демпартия проиграет парламентские выборы 8 ноября не только на федеральном уровне, но и в большинстве штатов, если, конечно, не прибегнет к еще более массированной фальсификации результатов голосования, как это было в 2020-м. И сейчас Пелоси пытается накалом внешнеполитической истерики отвлечь массовое внимание от провалов внутренней, прежде всего экономической, политики Демпартии, — отметил Вассерман.

Депутат подчеркнул, что подобные документы, принятые Конгрессом, будут иметь юридическую силу внутри США, а также для стран, до сих пор «пляшущих под музыку Вашингтона».

Это будет означать очень серьезные ограничения на любые форматы взаимодействия с Россией. Что же касается тех стран, считающих США спонсором-терроризма — для них это станет дополнительным указанием на то, что с США лучше не иметь никаких дел. Лично я уже не первый год говорю, что именно США крышуют террористов почти по всему миру. Для меня вполне очевидно, что вор громче всех кричит «держи вора», — подытожил Вассерман.

В список стран — спонсоров терроризма могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. Внесение того или иного государства в перечень может иметь значительные последствия в плане введения дальнейших ограничительных мер. С 1979 года США добавляли в данный список очень незначительное число стран и речь шла, как правило, о «государствах-изгоях», в которых интересы США были ограничены.

В случае, если Госдепартамент США не признает РФ страной — спонсором терроризма из-за событий на Украине, это сделает американский Конгресс. Об этом в телефонном разговоре с госсекретарём Энтони Блинкеном заявила спикер Палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси, передаёт газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники. Издание отмечает, что Госдепартамент на протяжении долгого времени скептически относился к занесению РФ в данный список, где в настоящее время числятся Иран, КНДР, Сирия и Куба. Ряд экспертов отмечают, что включение России в этот список сделает практически невозможными для американских лиц все сделки с Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной — спонсором терроризма. Он отметил, что такое решение уже одобрено комитетом сената США, юридическое решение по этому вопросу может быть принято Госдепом.