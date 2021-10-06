Татьяна Навка назвала имя нового секс-символа «Ледникового периода»

Член жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Навка рассказала, кого считает новым секс-символом проекта Первого канала. Она присудила этот статус своей коллеге — экс-фигуристке Наталье Забияко, дебютантке шоу. О том, какими эпитетами Навка наградила призёра чемпионатов мира и Европы, обладательницу серебряной медали Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях, сообщил журналист NEWS.ru, побывавший на съёмках нового выпуска «Ледникового периода».

Наташа впервые участвует у нас в проекте. И она такая яркая, красивая, божественная, сексуальная, что, я думаю, у проекта появился новый секс-символ, — охарактеризовала Татьяна Навка Наталью Забияко во время съёмок второго выпуска шоу.

27-летняя Наталья Забияко, завершившая спортивную карьеру в 2020 году, за кулисами призналась, что выросла на проекте «Ледниковый период» и всегда мечтала принять в нём участие.

Я была маленькой, а проект уже шёл на ТВ (первый выпуск «Ледникового периода» вышел в эфир в 2007 году. — NEWS.ru). Я мечтала поучаствовать в нём, и вот моя мечта сбылась. Внутри проекта оказалось ещё интереснее, чем когда смотришь его по телевизору. Ощущения волшебные, будем стараться не разочаровать, — пообещала Наталья Забияко.

Экс-фигуристка танцует на льду в паре с внуком Аллы Пугачёвой, певцом Никитой Пресняковым. Она призналась, что учить его стоять на коньках пришлось с нуля.

Никита очень хорошо воспитан, трудолюбивый. Главная наша сложность в том, что он никогда раньше не стоял на коньках. В отличие от некоторых других участников, которые, например, хотя бы играли в хоккей или тренировались на льду, у него такого опыта нет. Но опыт — дело наживное, — считает Забияко.

Ранее NEWS.ru опубликовал фотографии со съёмок нового выпуска шоу и сообщал, что другой участник «Ледникового периода», бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян, разрыдался прямо на площадке. Во время падения он получил травму плеча и был вынужден покинуть проект.