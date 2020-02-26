https://static.news.ru/photo/29e7cfde-58ce-11ea-8491-fa163e074e61_660.jpg Александр Энберт и Наталья Забияко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряные призёры сочинских Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт завершили карьеру в фигурном катании. Забияко и Энберт выступали вместе с 2015 года.

Пара объявила о своём решении на ледовом шоу в Москве.

Если бы меня спросили, хочу ли я пройти этот спортивный путь ещё раз, я бы не задумываясь сказала: «Да, хочу», — цитирует Забияко ТАСС.

По информации издания, 30-летний Энберт испытывал проблемы с сердцем. Поэтому пара пропустила прошлогодний чемпионат Европы и российское первенство 2020 года.

Как писал NEWS.ru, 26 февраля о завершении карьеры объявила российская теннисистка Мария Шарапова, бывшая первой ракеткой мира и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.