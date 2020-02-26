Серебряные призёры сочинских Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт завершили карьеру в фигурном катании. Забияко и Энберт выступали вместе с 2015 года.
Пара объявила о своём решении на ледовом шоу в Москве.
Если бы меня спросили, хочу ли я пройти этот спортивный путь ещё раз, я бы не задумываясь сказала: «Да, хочу», —
цитируетЗабияко ТАСС.
По информации издания, 30-летний Энберт испытывал проблемы с сердцем. Поэтому пара пропустила прошлогодний чемпионат Европы и российское первенство 2020 года.
Как писал NEWS.ru, 26 февраля о завершении карьеры объявила российская теннисистка Мария Шарапова, бывшая первой ракеткой мира и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.
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