Навка показала поздравление старшего сына Пескова младшей сестре

Татьяна Навка показала на своей странице в соцсетях, как старший сын Дмитрия Пескова — пресс-секретаря президента РФ — поздравляет свою младшую сестру с днём рождения. День рождения у маленькой Надежды приходится на 21 августа.

С утра девочку стали поздравлять родные и близкие. Сейчас девочка проводит время на Санторини в обществе мамы и бабушки Раисы Анатольевны в Греции. Навка запечатлела, как её дочь разговаривает по телефону со страшим братом и хвастается букетами цветов, присланными её на день рождения.

Нормально! Кстати, Ник! Посмотри, — говорит Надя.

Девочке исполнилось семь лет. У Пескова от прошлых браков подрастают Николай, Мик и Дени, а также уже ставшая известной дочь Елизавета. Маленька Надежда на праздник облачилась в футболку с пайетками и полосатую юбку-солнце.

Поклонники Татьяны Навки отметили, что её дочка растёт копией папы. «Прекрасного ангела, Наденьку с днём рождения! Пусть все мечты сбываются», «Надюшу, умницу и красавицу!», «С днём рождения вашу принцессу. Пусть она будет счастлива!», «Копия папа, такая красотка», «Нежная девочка», «Дружба и гармония — самое важное в семье», написали в комментариях пользователи.

Ранее фигуристка Татьяна Навка поделилась видеороликом, на котором её шестилетняя дочь Надя танцует под хит Андрея Губина «Ночь». Видео олимпийская чемпионка опубликовала в сторис Instagram.