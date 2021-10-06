Добрая Тарасова, маникюр Милохина и Медведевой: кадры «Ледникового периода»

Журналисты NEWS.ru побывали на съёмках нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, который обещает стать самым сентиментальным и добрым за всю историю проекта.

Даже председатель жюри Татьяна Тарасова, которая раньше нередко критиковала участников, теперь только подбадривает и хвалит. Называет их «трогательными», «милыми», «яркими», «талантливыми» и «почти безупречными». Буквально россыпи комплиментов от неё удостоились Евгения Медведева с Даней Милохиным, для которых предыдущий выпуск программы оказался несчастливым: Даня упал на льду, уронив партнёршу.

Ещё раз уронишь — убью! — в шутку пригрозила Тарасова.

В этот раз Милохин и Медведева катались, по оценке Тарасовой, «очень мило». Член жюри Ирина Слуцкая отметила старательность музыканта и выразила надежду, что к окончанию «Ледникового периода» блогер будет кататься не хуже спортсменов-профи.

Сам тиктокер признался NEWS.ru, что к своему падению относится философски.

Ну а куда без падений? Без них не бывает в жизни, — сказал Даня.

Свои отношения с Евгенией Медведевой он назвал идеальными, «стопроцентной гармонией». Милохин рассказал, что даже маникюр они делают в одно время, не сговариваясь, а потом обмениваются впечатлениями и фотографиями.

Словом, старт проекту дан, впереди зрителей наверняка ждёт ещё не одно падение, страсти на льду будут накаляться.

Но добрую атмосферу мы сохраним, — пообещала Татьяна Тарасова.

Напомним, что в новом сезоне шоу, выпуски которого можно увидеть в вечернем эфире Первого канала каждую субботу, участвуют актёры Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Гела Месхи, Фёдор Федотов и Макар Запорожский, телеведущая Ксения Бородина, блогер Даня Милохин, актрисы Янина Студилина, Дарья Мельникова, Агата Муцениеце, Аглая Шиловская, Анна Стершенбаум, певец Никита Пресняков. Блогер, музыкант и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян выбыл из проекта после неудачного падения на льду, в результате которого получил травму плеча. Он извинился перед зрителями за то, что не оправдал надежд, и расплакался прямо на съёмках шоу.