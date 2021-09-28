Милохин уронил Медведеву на съёмках «Ледникового периода»

Блогер и тиктокер Даня Милохин уронил фигуристку Евгению Медведеву на съёмках шоу «Ледниковый период», сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что 19-летний Милохин не удержал партнёршу, и оба упали на лёд. Никто серьёзных травм не получил, съёмки продолжились после того, как Милохину сделали заморозку.

Медведева сказала, что за неё не нужно волноваться, с ней всё хорошо.

О том, что Милохин будет сниматься с Медведевой в «Ледниковом периоде», стало известно 27 сентября.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил надежду, что это шоу сделает из Милохина «настоящего мужчину».