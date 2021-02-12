Тагинцев порвал на Студилиной платье на шоу «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/b6883e54-6f45-11eb-99eb-96000091f725_660.jpg Янина Студилина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Янина Студилина едва не оконфузилась на танцполе шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1». Во время выполнения сложного трюка у звезды «Сталинграда» порвалась бретелька бального платья.

Актриса вместе с партнёром Денисом Тагинцевым танцевала вальс. Постановка сильно отличалась от классического танца, что позже и заметил член жюри Николай Цискаридзе. Традиционные «па» перемежались сложными поддержками, партнёр кружил Студилину как пушинку, легко взметал её на одной руке.

Во время одного из таких трюков тонкая бретелька платья не выдержала, актриса на мгновение растерялась и даже было побежала в темноту, чтобы как-то исправить дефект. Но вовремя взяла себя в руки, вернулась к партнёру и дотанцевала вальс как ни в чём не бывало.

Смелость Студилиной оценила судья проекта Дарья Златопольская, которая буквально прочла в глазах исполнительницы, что в этот момент с ней творилось.

Я видела, как ты испугалась, как представила, что платье может сползти вниз! Но взяла себя в руки и поняла, что нельзя подвести Тагинцева. Ты большая молодец! — похвалила актрису Златопольская.

Коллегу поддержал Егор Дружинин, который сказал, как затрудняет выступление мысль, что с твоим костюмом не всё в порядке. И только Николай Цискаридзе кроме сделанных по танцу замечаний не удержался от того, чтобы не поддразнить актрису.

А я люблю такие моменты, они сразу меняют настроение, — заявил знаменитый хореограф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Серебряных коньков» Дмитрий Лысенков привёл в восторг зал и жюри образом Доктора Зло на шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Актёр мастерски изобразил героя Майка Майерса, полностью копируя мимику персонажа и даже покусывая мизинец.