Ледниковый спорт: как телепередача снова свела врагов Загитову и Медведеву

Наравне со стартом сезона в фигурном катании планируется запуск нового сезона «Ледникового периода». И в этом шоу ожидается не меньше интриг, чем на официальных турнирах. Оно и понятно. Ведь в рамках одного сезона встречаются две одновременно самые популярные и самые непримиримые по отношению друг к другу фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Какую пользу от объединения старых добрых знакомых приобретёт Илья Авербух? Почему для самих Жени и Алины этот проект будет иметь куда большее значение?

Корейские флешбэки, или Как легко притянуть зрителя

Публикация нового состава участников «Ледникового периода» вызвала небывалый фурор. Состав действительно подобрался бодрый. Причём как со стороны артистов, так и со стороны спортсменов. Вот лишь небольшая часть «неспортивных» участников проекта: блогер и музыкант Даня Милохин, просто музыкант Никита Пресняков, актриса Агата Муцениеце, бывшая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

Впрочем, не стоит думать, что только за счёт хайповых гостей основатель проекта Илья Авербух будет бить рейтинги шоу. Нет. Настоящие фанаты фигурного катания будут обязательно с большим интересом следить за проектом. А как иначе? Очередное «воссоединение» Загитовой и Медведевой. В рамках одного проекта. На длительное время.

Евгения Медведева Сергей Булкин/NEWS.ru

Последний раз мы наблюдали за обеими фигуристками, да ещё и сосредоточенными на льду с какой-то более-менее схожей целью (тогда это было участие в спортивных соревнованиях, сейчас — работа на проекте) более трёх лет назад. И вот они снова вместе. Одна — в качестве участницы турнира, вторая — в качестве ведущей.

На их поведение, взгляды, реплики в адрес друг друга будут обращены все взоры. Это станет отдельной сюжетной линией всего сезона, одной из самых животрепещущих. Ведь любой человек, который не первый день в фигурном катании, прекрасно понимает, что корейские флешбэки никуда не ушли и вряд ли когда-то уйдут, а любое перенесение фигуристок обречено на скандал.

Это было и на командном турнире в феврале, когда Загитова дерзко поставила на место свою оппонентку фразой «Чемпион здесь только один». Это было и на юбилейном концерте «Самбо-70», когда запланированная пара ведущих Загитова — Медведева неожиданно распалась (про историю с «московской дикцией» вообще молчим). Учитывая, что у каждой из фигуристок целая армия болельщиков, то любой даже незначительный спор, да даже обычное высказывание одной спортсменки в адрес другой всегда влекут за собой бурные и очень эмоциональные обсуждения.

Естественно, с точки зрения увеличения зрительского охвата — это идеальный ход. Теперь «Ледниковый период» станет программой не только для возрастной аудитории, но и для молодой фигурокатательной аудитории, которая с упоением будет обсуждать, рассматривать каждое передвижение своих любимиц. Авербух и «Ледниковый период» выиграют от этой истории на все сто процентов.

Илья Авербух Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый этап

Однако выигрывает от всего происходящего не только передача, но и сами фигуристки. Да, позади необходимо оставить такое обстоятельство, как не самые комфортные ощущения от времяпрепровождения на одной площадке. Но и это легко можно компенсировать другими плюсами.

Уже совершенно точно и бесповоротно ни Женя, ни Алина не вернутся в большой спорт (маленький процент можно отвести на то, что каким-то магическим образом в ближайшие пару месяцев могут измениться правила, увеличиться возрастной ценз, но это рассуждения из области фантастики всё-таки). А интерес к своему личному бренду, к персоне нужно поддерживать, даже если ты уже выбыл из спортивной обоймы. Как раз за счёт «Ледникового периода» что Женя, что Алина смогут продолжать оставаться на виду у большой и разнообразной аудитории, развивать свой личный бренд.

Попутно каждая из них сможет выполнять какие-то свои персональные цели. Загитова прокачивать «московскую» дикцию, да и в целом развиваться в новой профессии (напомним, она учится на журналиста). Медведева за счёт напарника Милохина обзавестись новыми поклонниками, а, может, даже и спонсорами. Чем плохо?

Большой спорт для каждой из этих больших фигуристок остался позади. Теперь самое время пробовать себя в чём-то новом. И пусть этим чем-то новым станет «Ледниковый период». Чем, собственно, плохо?