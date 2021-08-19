Никита Пресняков рассказал о работе над постановкой в театре Безрукова

Российский певец и актёр Никита Пресняков в беседе с NEWS.ru рассказал о своей работе над театральной постановкой «Безымянная звезда» в Губернском театре, художественным руководителем которого является Сергей Безруков.
По вокалу было не так много работы, и она была относительно несложная, на репетициях делал акцент на актёрском мастерстве. Мы с группой отрабатывали куда более сложные вещи, чем то, что мне приходилось делать в музыкальном плане. Мы с мая репетировали ежедневно с утра до вечера. Очень тяжёлая работа, — признался Пресняков.
Актёр сыграет в постановке главную роль, учителя Марина Мирою, который встречает на вокзале небольшого города одинокую девушку Мону (Вера Шпак / Анна Снаткина), за которой вскоре приезжает её богатый любовник Григ (Дмитрий Карташов / Михаил Шилов). Никита отметил, что большую часть времени работал с режиссёром спектакля Александром Сазоновым, в то время как Безрукова видел буквально «несколько раз».
Ранее Сергей Безруков назвал причины, по которым Никита Пресняков отлично подходит для создания драматического образа учителя Марина Мирою.