Никита Пресняков рассказал о работе над постановкой в театре Безрукова

Фото: npresnyakov/instagram.com

Сергей Безруков рассказал о роли внука Аллы Пугачёвой, певца и актёра Никиты Преснякова, на сцене Губернского театра. Подробности он раскрыл в беседе с MK.RU.

Я уже видел эскиз спектакля на нашем фестивале «Фабрика Станиславского» — мне понравилось. Да, роль учителя астрономии сыграет Никита Пресняков, и его приглашение вполне оправданно — в мюзикле надо уметь...