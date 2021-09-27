Авербух ответил на вопрос о конфликте между Загитовой и Медведевой

Хореограф, продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, что фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова встретиться в новом сезоне шоу «Ледниковый период». По его словам, между ними нет никакого конфликта, рассказал он Sports.ru.

Ведущими нового сезона шоу, как и в 2020 году, будут олимпийские чемпионы Загитова и Алексей Ягудин. Двукратная чемпионка мира Медведева выступит в качестве участницы – в паре с тиктокером Даней Милохиным.

Авербух рассказал, что зритeлям покажут красивые интересные номера и высокий уровень катания. Он дoбавил, что сейчас у ребят много работы, но никто не отлынивает, все стремятся нарабoтать мастерство.

Что же касается Загитовой и Медведевой. Никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль. Алина остаётся ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для неё это новый опыт, – сказал Авербух.

На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Медведева завоевала серебряную медаль, а Загитова стала олимпийской чемпионкой. После Олимпиады Медведева перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера, но через два с половиной года вернулась обратно к Этери Тутберидзе.

Ранее Медведева призналась, что на данный момент они с Алиной находятся в нейтральных отношениях.

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