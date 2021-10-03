Медведева показала, как Милохин получил пощёчину на тренировке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как блогер и её партнёр по программе «Ледниковый период» получил пощёчину на тренировке. Видео появилось в Instagram спортсменки.

Провинился, — подписала ролик фигуристка.

Евгения Медведева и Даня Милохин являются участниками нового сезона передачи «Ледниковый период». В первой серии шоу популярный тиктокер уронил Медведеву во время поддержки, за что впоследствии его отругала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на падение Дани Милохина и Евгении Медведевой на съёмках шоу «Ледниковый период». Бывшая украинская фигуристка пожелала новому тандему удачи.