Баюл отреагировала на падение Милохина и Медведевой на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на падение Дани Милохина и Евгении Медведевой на съёмках шоу «Ледниковый период». Бывшая украинская фигуристка пожелала новому тандему удачи. Своими мыслями спортсменка поделилась на странице в Instagram.

Я как профессионал свои пять копеек оставлю при себе, говорить не буду. А как человек просто желаю удачи этому тандему. Евгения Медведева — несдаваемый скорпион. Молодцы, — написала Баюл.

Также олимпийская чемпионка отреагировала на комментарий одного из пользователей, в котором говорится, что Милохин туповат и он может убить спортсменку. Баюл вступилась за блогера, сказав, что ему тяжело стоять на коньках, так как он начинающий.

Евгения Медведева и Даня Милохин являются одной из пар нового сезона «Ледникового периода». В эфир первый выпуск программы выйдет 2 октября.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что телепередача «Ледниковый период» сделает из известного блогера Дани Милохина мужчину.