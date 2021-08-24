Муцениеце рассказала о хайпе и выгоде от развода с Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце, прожившая с актёром Павлом Прилучным в браке восемь лет и родившая ему двоих детей, рассказала о хайпе и выгоде от развода с экс-супругом. Своими мыслями она поделилась в интервью для YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Человек с раненой душой вызывает интерес у зрителя. Все наблюдали, как я справлялась с разводом, перебарывала себя. Я прожила с человеком восемь лет, родила ему двоих новых людей, а он так подло со мной поступил, — конечно, я буду хайповать. Хоть какую-то выгоду я должна получить, — призналась Муцениеце.

При этом Агата подчеркнула, что популярность экс-супруга не прибавляет ей медийного веса, скорее на её собственной фамилии уже могут хайпить другие артисты. Муцениеце заявила, что начинала свою карьеру актрисы как самостоятельная единица и таковой себя и считает до сих пор. После разрыва с Прилучным она стала вести собственное шоу на YouTube о разводах «Честный развод», на котором приглашённые гости обсуждают свои проблемные отношения.

Ранее Муцениеце заявила, что разрыв с Прилучным ранил ей «душу и сердце» и что она собирается из-за этого «ныть» ещё десяток лет.