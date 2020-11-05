Анна Старшенбаум назвала бесовщиной телепроект Бориса Корчевникова

https://static.news.ru/photo/d6e8c556-1f4a-11eb-a4c3-fa163e074e61_660.jpg Анна Старшенбаум Фото: starshenbaum_anna/instagram.com

Актриса Анна Старшенбаум раскритиковала передачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», в которой недавно приняла участие. По её словам, анонсирующий ролик, который был показан в начале программы, оказался лживым.

В нём не оказалось ни слова правды про неё и её семью, утверждает артистка.

На всю страну Борис Корчевников говорит, что мы с мамой ненавидим друг друга. Что с этим делать? У меня был тяжёлый период в жизни. У меня только всё начало налаживаться, и тут такое выходит, — посетовала Старшенбаум в Instagram.

Она назвала передачу бесовщиной и отметила, что это «яркий пример того, как большое светлое интервью можно испортить одной маленькой лживой подводкой в начале программы».

Актриса заявила, что «Судьбу человека» следует закрыть. Она заверила: это было последнее её участие в подобных телепроектах. Хорошо было только в гостях у Ивана Урганта, добавила она, назвав шоумена достойнейшим человеком.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Корчевникова заявил, что коронавирус не угрожает передаче. Так команда телепроекта отреагировала на предостережение актёра Сергея Жигунова, который назвал всю съёмочную группу контактными.