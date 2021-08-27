Детдомовец Даня Милохин заработал за год 110 млн рублей

Тиктокер Даня Милохин, детство которого прошло в детдоме, оказался на 46-м месте в рейтинге самых богатых знаменитостей. Он заработал за год 110 млн рублей, пишет Forbes.
Тиктокер
Даня Милохин стал популярен после того, как стал публиковать «развлекательные» видео с кривляньями.
Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, кого бы «выгнал поганой метлой без суда и следствия» из отечественного шоу-бизнеса. Выбор журналиста пал на звёзд социальных сетей — «блогеров с кликухами» Клаву Коку (Клавдия Высокова) и Даню Милохина.