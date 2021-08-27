Детдомовец Даня Милохин заработал за год 110 млн рублей

Тиктокер Даня Милохин, детство которого прошло в детдоме, оказался на 46-м месте в рейтинге самых богатых знаменитостей. Он заработал за год 110 млн рублей, пишет Forbes.

Тиктокер стал самым молодым в списке знаменитостей, первое место в котором стабильно занимает боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с заработком 890 млн рублей за год. В десятку богачей также вошли Тимати с доходом 772 млн рублей, Сергей Шнуров, заработавший за год 816 млн рублей, Полина Гагарина с доходом 445 млн рублей и Баста, заработавший 393 млн рублей.

Даня Милохин стал популярен после того, как стал публиковать «развлекательные» видео с кривляньями.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, кого бы «выгнал поганой метлой без суда и следствия» из отечественного шоу-бизнеса. Выбор журналиста пал на звёзд социальных сетей — «блогеров с кликухами» Клаву Коку (Клавдия Высокова) и Даню Милохина.