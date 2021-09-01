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Евгения Медведева поступила в один из престижных вузов России

12:01, 01 сентября 2021
Евгения Медведева поступила в один из престижных вузов России Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом фигуристка рассказала на своей странице в Instagram.

Медведева отметила, что она будет учиться на факультете Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Остальные детали своего обучения она решила не раскрывать.

Евгения Медведева поступила в один из престижных вузов России

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, знаменитая фигуристка является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы 2016 и 2017 годов, имеет звание «Заслуженный мастер спорта России».

Ранее Евгения Медведева вспомнила, как уходила из группы тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка призналась, что она не собирается строить из себя «одуванчика», который ни в чём не виноват.

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