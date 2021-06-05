Слуцкая рассказала, как фигуристы следят за своим весом

https://static.news.ru/photo/799665fe-c5fb-11eb-9659-96000091f725_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая фигуристка, двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, что спортсмены очень жёстко ограничивают себя в пище перед чемпионатами. Причём сейчас она считает, что устраивать детям такие строгие диеты неправильно. Об этом Слуцкая написала в Instagram.

Любые набранные 200–300 граммов сильно влияют на технику. В обычной жизни мы этого не замечаем, а вот на льду всё видно, — написала Слуцкая.

Она пояснила, что фигурист должен оставаться в своём весе на протяжении всего сезона. У всех спортсменов были свои методы: кто-то мало ел, кто-то не ел вообще. Слуцкая призналась, что сама она перед чемпионатом мира в 2005 году за весь день «съедала только тарелку супа и столовую ложку икры» и ей этого хватало.

Хотя, конечно, это было неправильно. Раньше вообще все думали, что чтобы похудеть, нужно перестать есть. Но по итогу без еды вообще нет сил, — добавила фигуристка.

Ранее Ирина Слуцкая ответила на вопрос о спортсменах и звёздах шоу-бизнеса в Госдуме РФ. Она считает странным, если в законодательные органы придут только юристы и экономисты. Потому что, по её словам, при строительстве спортивных объектов юристы могут просто не задуматься о том, что хоккеисту нужен душ. Она также подчеркнула, что спортсмены и артисты не дураки, а думать так — это стереотип. Она привела в пример себя, отметив, что окончила три института.