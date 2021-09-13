Врач объяснил, чем может быть опасен диагноз внука Аллы Пугачёвой

Кандидат медицинских наук, гепатолог Дмитрий Монахов объяснил, чем может быть опасен диагноз старшего внука Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова. По его словам, образование более трёх полипов в желчном пузыре может стать вестником предракового заболевания, однако одиночный полип неопасен, передаёт 5-tv.ru.

Нужно различать, единичный это полип или множественный. Если полипов более трёх, то речь идёт о полипозе желчного пузыря — это предраковое заболевание, связано с высоким риском развития онкологии, — заявил Монахов.

Врач добавил, что полипы в желчном пузыре, как правило, не вызывают дискомфорта, поэтому чаще всего их обнаруживают случайно во время УЗИ. При этом Монахов добавил, что если Преснякову назначили диету, то, вероятнее всего, он страдает от псевдополипов — доброкачественных образований, от которых можно избавиться без хирургического вмешательства.

У Никиты Преснякова обнаружили полипы в желчном пузыре, из-за чего музыкант был вынужден сесть на диету «Стол № 5».

Ранее заведующая кардиологическим отделением Клинико-диагностического центра МЕДСИ Зубайдат Мусаева рассказала, что полипы могут образоваться от чрезмерного употребления в пищу омега-кислот. Она дала совет, как и в каком количестве правильно употреблять это полезное вещество, чтобы избежать возникновения новообразований.