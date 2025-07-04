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04 июля 2025 в 15:56

Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты

Росавиация: ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Калуги

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC), — сказано в публикации.

Ранее Кореняко информировал, что аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил работу в штатном режиме. Прием и отправка самолетов приостанавливались в целях обеспечения безопасности полетов.

В этот же день временные ограничения на работу также вводились в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы.

Тогда же ограничения вводили в аэропорту Самары, Ярославля и Казани. Кроме того, была закрыта воздушная гавань Саратова. Аэропорт города открыли спустя три часа.

3 июля в аэропорту Казани вводили ограничения на вылет и прилет самолетов. В этот же день ограничения из соображений безопасности гражданских воздушных судов вводили в аэропорту Ульяновска.

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