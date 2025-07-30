Врач назвала лайфхак, как привить ребенку любовь к здоровой пище Диетолог Мизинова: здоровые продукты ребенку нужно предложить более 15 раз

Ребенку нужно попробовать новый продукт более 15 раз, прежде чем принять его вкус, заявила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, родители часто пренебрегают этим правилом, поэтому детям трудно полюбить здоровую пищу.

Чтобы у ребенка установилась привычка, ему нужно попробовать новый продукт иногда более 15 раз. И только тогда он его распробует и начнет принимать. К сожалению, многие родители останавливаются после двух-трех раз и бросают знакомить ребенка с данным продуктом, тем самым делая большую ошибку, — ответила Мизинова.

Она отметила, что в формировании у детей привычки правильно питаться большую роль играет психология. Необычная подача и яркая сервировка помогут ребенку полюбить здоровые продукты, добавила диетолог.

В раннем возрасте у детей есть настороженность и такая особенность: им больше нравится сладкий вкус, а вкус овощей вызывает у них не очень приятные чувства. Здесь нужно вовлекать и подключать многие психологические аспекты, начиная с таких общеизвестных, как красивая подача, раскрашенные яркие продукты и яркая красивая сервировка. Совместная готовка и совместное выращивание тех же самых овощей также играют важную роль, — поделилась Мизинова.

Также врач подчеркнула, что детские вкусовые предпочтения формируются еще в утробе матери. С самых первых дней беременности стоит питаться здоровой пищей, пояснила Мизинова.

Ранее педиатр Елена Мескина заявила, что родителям рекомендуется приобретать для детей школьную форму из натуральных тканей. Она также предостерегла взрослых от покупки тугих вещей.