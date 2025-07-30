Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 08:25

Врач назвала лайфхак, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Диетолог Мизинова: здоровые продукты ребенку нужно предложить более 15 раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ребенку нужно попробовать новый продукт более 15 раз, прежде чем принять его вкус, заявила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, родители часто пренебрегают этим правилом, поэтому детям трудно полюбить здоровую пищу.

Чтобы у ребенка установилась привычка, ему нужно попробовать новый продукт иногда более 15 раз. И только тогда он его распробует и начнет принимать. К сожалению, многие родители останавливаются после двух-трех раз и бросают знакомить ребенка с данным продуктом, тем самым делая большую ошибку, — ответила Мизинова.

Она отметила, что в формировании у детей привычки правильно питаться большую роль играет психология. Необычная подача и яркая сервировка помогут ребенку полюбить здоровые продукты, добавила диетолог.

В раннем возрасте у детей есть настороженность и такая особенность: им больше нравится сладкий вкус, а вкус овощей вызывает у них не очень приятные чувства. Здесь нужно вовлекать и подключать многие психологические аспекты, начиная с таких общеизвестных, как красивая подача, раскрашенные яркие продукты и яркая красивая сервировка. Совместная готовка и совместное выращивание тех же самых овощей также играют важную роль, — поделилась Мизинова.

Также врач подчеркнула, что детские вкусовые предпочтения формируются еще в утробе матери. С самых первых дней беременности стоит питаться здоровой пищей, пояснила Мизинова.

Ранее педиатр Елена Мескина заявила, что родителям рекомендуется приобретать для детей школьную форму из натуральных тканей. Она также предостерегла взрослых от покупки тугих вещей.

питание
беременность
дети
здоровое питание
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отказал Джигурде в повторном иске о скандальном наследстве
Ушедший под воду после землетрясения Северо-Курильск засняли с дрона
Российский теннисист добился успеха на престижном турнире в Торонто
Стало известно, о чем будут говорить главы Роскосмоса и NASA
По Мерцу нанесли «юридический удар»
Кабачковые блинчики с икорной пастой: такой закуски вы еще не пробовали!
Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в Белгороде
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» был в розыске в Таджикистане
Врач назвала лайфхак, как привить ребенку любовь к здоровой пище
Автомобилистам объяснили, чем грозит неуведомление ГАИ о смене регистрации
Самая вкусная заготовка: вяленые томаты с розмарином и пряным медом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля
Землетрясение вынудило власти российского региона пойти на крайние меры
Пугачева не сдержалась при виде «омоложения» Орбакайте в Европе
В Крыму предложили США продать Аляску и сократить госдолг
Санду бьет тревогу из-за вмешательства в предстоящие выборы
Картели внедряются в ВСУ, точный удар «Ланцета»: новости СВО к утру 30 июля
Названо число россиян, получающих в месяц от 1 млн рублей
Жители Камчатки засняли на камеру момент мощного землетрясения
«Знаете ли»: Трамп описал свои беседы с Путиным
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.