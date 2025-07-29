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29 июля 2025 в 15:08

Заслуженный пилот раскрыл простой способ избежать коллапсов в аэропортах

Заслуженный пилот РФ Сытник призвал честно информировать людей о задержке рейсов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпании должны честно информировать пассажиров о длительности задержек рейсов, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. По его мнению, это поможет избежать столпотворений.

На каждом билете должен быть указан сайт, где пассажир может увидеть, какая задержка на конкретный рейс ожидается. Коллапс в аэропортах чаще всего происходит из-за того, что компания переносит рейс на час или полтора, заранее зная, что самолет на самом деле не улетит раньше, чем через пять часов, — пояснил Сытник.

Он отметил, что если пассажиров честно информировать о длительности задержки, то они смогут комфортно наблюдать за ситуацией из дома или из гостиницы, в аэропортах не будет столпотворений, а авиакомпании не будут тратиться на обеспечение людей едой и спальными местами.

Ранее в «Аэрофлоте» произошел сбой в работе информационных систем. В пресс-службе авиакомпании отметили, что из-за неполадок возможны вынужденные корректировки расписания рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло, за табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

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