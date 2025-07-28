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28 июля 2025 в 19:40

Представитель Росавиации прибыл в Шереметьево

Прибывший в Шереметьево Кореняко назвал спокойной ситуацию в аэропорту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ситуация в терминале B московского аэропорта Шереметьево спокойная, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в видеоотчете из авиагавани. Он объяснил, что прибыл на аэровокзал, чтобы посмотреть на обстановку, сложившуюся там на фоне сбоя в информационных системах «Аэрофлота».

Я нахожусь в терминале B аэропорта Шереметьево, «чистая зона», выход на посадку № 123. Пассажиры спокойно следуют на гейт, чтобы вылететь в аэропорт Калининграда. <...> Ситуация в целом спокойная. Люди комфортно сидят, ожидают вылета своих рейсов, — рассказал он.

Также Кореняко продемонстрировал зону выхода на посадку, отметив, что очередей там нет. Показывая «грязную зону» терминала B, представитель Росавиации подчеркнул, что ажиотажа там также не наблюдается. Кроме того, сотрудники авиагавани предоставили пассажирам бесплатную воду и консультируют их по всем интересующим вопросам, добавил он.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что «Аэрофлот» в случае новых вынужденных отмен рейсов сократит число полетов на многочастотных маршрутах с альтернативными перевозчиками. Приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж.

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