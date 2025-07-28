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28 июля 2025 в 17:39

Названы приоритетные направления в расписании «Аэрофлота»

Приоритет в расписании «Аэрофлота» отдан рейсам на Дальний Восток и за рубеж

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» в случае новых вынужденных отмен рейсов сократит число полетов на многочастотных маршрутах с альтернативными перевозчиками, сообщила пресс-служба Минтранса РФ по итогам экстренного совещания в аэропорту Шереметьево. Приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж.

Экстренное совещание в связи со сбоем в информационных системах «Аэрофлота» прошло в Шереметьево с участием представителей Минтранса, Росавиации и руководства авиакомпании. В министерстве рассказали, что авиакомпания 28 июля отменила 54 парных рейса (в оба конца). При этом остальные 206 рейсов из запланированных 260 готовятся к выполнению.

В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. <...> Приоритет в расписании «Аэрофлота» отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах, — говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре России подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» стала хакерская атака. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

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