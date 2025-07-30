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30 июля 2025 в 08:39

Стало известно, о чем будут говорить главы Роскосмоса и NASA

Главы Роскосмоса и NASA обсудят на встрече в США вывод из эксплуатации МКС

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи в ходе переговоров в США обсудят в первую очередь вывод из эксплуатации Международной космической станции, рассказал представитель американского космического агентства по связям с общественностью Стивен Сиселоф. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ходе беседы речь также пойдет о продлении срока эксплуатации МКС до 2030 года.

Я не уверен, о чем именно они собираются говорить, помимо вопросов, связанных с космической станцией, выводом ее из эксплуатации. Этому предстоит много обсуждений, множество соглашений, продление срока эксплуатации космической станции до 2030 года, а затем вывод ее из эксплуатации. Я полагаю, что это будет основной темой, — ответил Сиселоф.

Ранее Баканов прибыл в Хьюстон. Там он встретится с Даффи в этот четверг, 31 июля. Отмечается, что это будут первые с 2018 года переговоры. В рамках рабочего визита в США генеральный директор Роскосмоса также посетил Космический центр имени Джонсона.

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