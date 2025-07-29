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29 июля 2025 в 15:17

Стало известно, когда вероятность попасть в коллапс в аэропортах выше

NEWS.ru: ограничения в аэропортах чаще вводят во вторник, четверг и субботу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чаще всего ограничения на прием и вылет самолетов в московских аэропортах вводят по вторникам, четвергам и субботам, сообщает корреспондент NEWS.ru, изучивший статистику происшествий. За последние месяцы массово отменялись и задерживались рейсы 6 и 29 мая, а также в 12, 17, 24 и 26 числах июня и 5, 19 и 28 июля.

Самые масштабные авиационные коллапсы произошли 5 и 6 июля (суббота и воскресенье). В эти дни массово отменяли и задерживали рейсы из-за опасности атак беспилотников ВСУ в десятках аэропортах страны. Очередная нештатная ситуация была зафиксирована накануне в Шереметьево. Причиной стал масштабный сбой в IT-системах «Аэрофлота» из-за беспрецедентной хакерской атаки.

Чаще всего план «Ковер» (особый режим в авиации, после введения которого все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. — NEWS.ru) объявляют в московском регионе — в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Этот режим с той или иной периодичностью также вводили власти в других городах, например, в аэропортах Калуги, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Ярославля.

Ранее терапевт Иван Еременко предостерег от сна на полу в аэропорту. Он напомнил, что это чревато обострением хронических заболеваний и мышечными спазмами. По его словам, переохлаждение на бетоне или кафеле также может привести к воспалению придатков у женщин. Врач уточнил, что для сна на скамейке следует выбрать позу, в которой поясница и шея не провисают, а также посоветовал положить что-нибудь под колени или согнуть ноги.

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