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04 июля 2025 в 16:05

Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку

The Economist: премьер Британии стремительно теряет авторитет

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Британии Кир Стармер стремительно лишается авторитета в возглавляемой им Лейбористской партии, пишет The Economist. По данным источника, подтверждение этому нашлось в голосовании 49 депутатов из его политсилы против законопроекта по сокращению соцвыплат.

Журнал также обратил внимание на падение рейтинга Лейбористской партии. Правящее объединение идет позади правопопулистов из Reform UK.

Обещания лейбористов сократить большие очереди в государственных больницах, решить проблему нелегальных мигрантов и нехватки жилья далеки от воплощения в жизнь, отмечают журналисты. Автор публикации отметил, что Стармер в день выборов назвал доверие к властям «битвой, определяющей время». Однако сейчас показатели достигли 40-летнего минимума.

Аналитики пришли к выводу, что в будущем положение премьера лишь ухудшится. Причиной этому станет кризис в стране, который продолжает усугубляться.

Ранее премьеру Британии предрекли отставку в ближайшие несколько месяцев. Такой сценарий возможен, если лейбористы проиграют на грядущих региональных выборах.

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