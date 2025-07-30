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30 июля 2025 в 14:57

Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева удалили мужчине гигантскую доброкачественную опухоль, пишет «Сiбдепо». Новообразование весило 3,8 килограмма.

Опухоль была диагностирована у пациента еще в 2022 году. Первоначально новообразование имело небольшие размеры. Однако со временем опухоль начала разрастаться и стала давить на почку и артерию.

Несмотря на крупные размеры опухоли, операцию выполнили эндоскопически через минимальный разрез. Высокоточное вмешательство позволило сократить реабилитацию — давление пациента нормализовалось уже через сутки. Сейчас мужчина уже дома и не нуждается в дополнительном лечении.

В Московской области врачи обнаружили у восьмимесячного младенца кисту в легком размером 15 сантиметров после ОРВИ. Врачам понадобилось около часа, чтобы удалить образование.

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