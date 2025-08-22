Случайно выпущенная пуля пробила легкое и застряла в сердце девочки В Башкирии врачи вытащили пулю из сердца девочки

Девочку с пулевым ранением сердца удалось спасти в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, 11-летний ребенок получил травму в Иглинском районе в результате несчастного случая с пневматическим оружием.

Врачи Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиоцентра спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца, которое она получила по неосторожности, — отметил Рахматуллин.

Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии: помимо пули в сердце, у нее было повреждено легкое. Девочка также испытывала боли при дыхании.

Пациентке провели торакотомию — операцию по вскрытию грудной клетки — и извлекли пулю. Сейчас ребенок находится в кардиоцентре, где пройдет лечение.

