22 августа 2025 в 10:51

Случайно выпущенная пуля пробила легкое и застряла в сердце девочки

В Башкирии врачи вытащили пулю из сердца девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочку с пулевым ранением сердца удалось спасти в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, 11-летний ребенок получил травму в Иглинском районе в результате несчастного случая с пневматическим оружием.

Врачи Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиоцентра спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца, которое она получила по неосторожности, — отметил Рахматуллин.

Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии: помимо пули в сердце, у нее было повреждено легкое. Девочка также испытывала боли при дыхании.

Пациентке провели торакотомию — операцию по вскрытию грудной клетки — и извлекли пулю. Сейчас ребенок находится в кардиоцентре, где пройдет лечение.

Ранее иркутские врачи спасли жизни двум пациентам с помощью одного донорского органа. Хирурги провели сложную операцию 58-летней женщине с циррозом печени и 15-летнему подростку с нарушением оттока желчи.

В Уфе до этого врачи извлекли из пищевода мужчины зубную щетку. Пациент случайно проглотил предмет во время чистки зубов, процедуру по удалению провели эндоскописты под наркозом. По словам медиков, операция была осложнена тем, что щетка по цвету напоминала окружающие ткани.

