Посетителей термального комплекса увезли в больницу в разгар отдыха В Кирове четыре посетителя комплекса отравились парами хлора

Четырех человек, в том числе двух детей, госпитализировали из термального оздоровительного комплекса города Кирова, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. По их данным, причиной стало отравление парами хлора.

Четверо пострадавших, в том числе двое детей 2014 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления парами хлора, — говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

