Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:33

Посетителей термального комплекса увезли в больницу в разгар отдыха

В Кирове четыре посетителя комплекса отравились парами хлора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырех человек, в том числе двух детей, госпитализировали из термального оздоровительного комплекса города Кирова, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. По их данным, причиной стало отравление парами хлора.

Четверо пострадавших, в том числе двое детей 2014 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления парами хлора, — говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в молочных продуктах Кореновского молочно-консервного комбината обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу. Завод производит молочную продукцию под брендами: «Коровка из Кореновки», «Кореновское», «Руслада», «Облака из молока» и «Густияр».

До этого врач общей практики Елена Павлова рассказала, что недоваренные яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом. В группе риска находятся продукты домашнего приготовления, такие как майонез и кремы, также может быть опасно употреблять мясо птицы и непастеризованное молоко.

происшествия
отравления
уголовные дела
Киров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп раскрыл, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона
Трамп охарактеризовал конфликт России и Украины
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.