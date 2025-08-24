Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:49

Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов

Около 100 человек ищут восемь пропавших в лесах Кузбасса грибников

В Кузбассе организовали масштабную поисковую операцию по спасению восьми пропавших в лесах грибников, сообщает региональное ГУ МВД в Telegram-канале. По его данным, в поисках участвуют около 100 человек — полицейские, спасатели, местные жители и поисковики-волонтеры.

23 августа текущего года шесть местных жителей, из которых двое мужчин и четыре женщины, ушли в лес за грибами из деревни Ясная Поляна и до настоящего времени не вернулись. <…> Продолжаются поиски двух мужчин, которые ушли за грибами в лес на территориях Яшкинского и Новокузнецкого муниципальных округов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из 10 человек пропали в районе действующего вулкана Баранского на острове Итуруп. По его словам, информация поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу, к поискам привлекли спасателей и сотрудников полиции. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. В ближайшее время к ним присоединятся военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

