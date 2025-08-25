Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Украине призвали заблокировать российскую музыку

Омбудсмен Украины Ивановская предложила закрыть доступ к российской музыке

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новый уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская потребовала полностью заблокировать доступ к российской музыке на международных стриминговых платформах, передает издание «Страна.ua». Чиновница объяснила эту инициативу необходимостью «защиты культурного пространства» страны и предложила направить запросы к платформам с ссылкой на украинский закон о запрете на исполнение «культурного продукта гражданами РФ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным государственным языком на Украине останется украинский. Так он ответил на вопрос журналистов о предоставлении русскому языку статуса второго государственного.

До этого президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о возвращении русскому языку официального статуса на Украине. Помимо всего прочего, глава государства также обратил внимание на ситуацию вокруг Русской православной церкви на украинской территории, заявив о давлении на верующих.

