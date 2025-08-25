Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео

Мать блогера Арсена Маркаряна принесла в Таганский суд Москвы его медали в цветах флага России и награды, передает Telegram-канал «112». По его информации, женщина надеется, что они положительно охарактеризуют ее сына. Сегодня фигуранту уголовного дела об оскорблении памяти защитников Отечества изберут меру пресечения.

Ранее стало известно, что следствие ходатайствует об аресте Маркаряна. Правоохранители задержали подозреваемого 23 августа, он пытался скрыться, спрятавшись в багажнике автомобиля. В ходе проведенного допроса блогер не признал свою вину.

Его заподозрили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, блогер призывал россиян к диверсиям с помощью БПЛА.

По словам юриста Ильи Русяева, Маркарян представляет опасность для общества, так как создает конфликт своими скандальными высказываниями о женщинах. По его мнению, в сложное для страны время это можно расценивать как сознательную диверсию.