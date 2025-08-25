Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:33

На Западе забили тревогу из-за ядерного арсенала России

MWM: Россия создала крупнейший в мире ядерный арсенал в Арктике

Атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский» Атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский» Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости

Подводные ракетоносцы класса «Борей» обеспечивают ВМФ России преимущество перед Западом в случае ядерного конфликта, пишет MWM. Отмечается, что они ходят подо льдом Северного Ледовитого океана и не попадают на радары. По словам экспертов, эти подлодки несут на борту ядерных боеголовок больше, чем мировые аналоги.

На замену советскому подводному флоту для ВМФ России было заложено 10 «Бореев». Восьмой из них, «Князь Пожарский», был спущен на воду в 2024 году, а оставшиеся два достраиваются, — подчеркивают журналисты.

Как добавляет издание, эти лодки, крупнейшие в мире из ныне действующих, несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 «Булава». Каждая из них может доставлять до 10 ядерных боеголовок.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на вооружении у российского флота есть атомная подводная лодка, оснащенная новейшими торпедами «Посейдон», которые вызывают ужас на Западе. По его словам, при одновременном использовании нескольких подобных торпед вызывается цунами, которое смывает военные базы.

подлодки
ядерное оружие
Россия
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кустурица рассказал о переменах в кинематографе
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.