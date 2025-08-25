На Западе забили тревогу из-за ядерного арсенала России

Подводные ракетоносцы класса «Борей» обеспечивают ВМФ России преимущество перед Западом в случае ядерного конфликта, пишет MWM. Отмечается, что они ходят подо льдом Северного Ледовитого океана и не попадают на радары. По словам экспертов, эти подлодки несут на борту ядерных боеголовок больше, чем мировые аналоги.

На замену советскому подводному флоту для ВМФ России было заложено 10 «Бореев». Восьмой из них, «Князь Пожарский», был спущен на воду в 2024 году, а оставшиеся два достраиваются, — подчеркивают журналисты.

Как добавляет издание, эти лодки, крупнейшие в мире из ныне действующих, несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 «Булава». Каждая из них может доставлять до 10 ядерных боеголовок.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на вооружении у российского флота есть атомная подводная лодка, оснащенная новейшими торпедами «Посейдон», которые вызывают ужас на Западе. По его словам, при одновременном использовании нескольких подобных торпед вызывается цунами, которое смывает военные базы.