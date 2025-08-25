Петербуржцы устроили драку из-за мясной пиццы

В Санкт-Петербурге в одном из кафе, расположенных на Социалистической улице, между кассиром и клиентом произошел конфликт, переросший в драку, передает 78.ru. Причиной ссоры стала ошибка при оформлении заказа пиццы.

По информации от источника, кассир допустила ошибку и пробила другой товар вместо заказанной мясной пиццы. Клиент и другие посетители кафе попытались уладить конфликт мирным путем, но затем начали громко спорить с женщиной и толкаться. Кассир проявила агрессию в ответ на поведение посетителей.

Ситуация быстро накалилась, и в ход пошли удушающие приемы, меню и бутылки. Пострадали как участники конфликта, так и случайные люди. Один из посетителей сообщил, что в кафе был муж кассира, который тоже принял участие в конфликте.

После случившегося женщину уволили. Сотрудница уведомила полицию о произошедшем и получила справку о побоях. Представители заведения подтвердили факт увольнения женщины, но от дальнейших комментариев отказались.

