Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:36

Петербуржцы устроили драку из-за мясной пиццы

В Петербурге в кафе произошла драка из-за ошибки с заказом пиццы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в одном из кафе, расположенных на Социалистической улице, между кассиром и клиентом произошел конфликт, переросший в драку, передает 78.ru. Причиной ссоры стала ошибка при оформлении заказа пиццы.

По информации от источника, кассир допустила ошибку и пробила другой товар вместо заказанной мясной пиццы. Клиент и другие посетители кафе попытались уладить конфликт мирным путем, но затем начали громко спорить с женщиной и толкаться. Кассир проявила агрессию в ответ на поведение посетителей.

Ситуация быстро накалилась, и в ход пошли удушающие приемы, меню и бутылки. Пострадали как участники конфликта, так и случайные люди. Один из посетителей сообщил, что в кафе был муж кассира, который тоже принял участие в конфликте.

После случившегося женщину уволили. Сотрудница уведомила полицию о произошедшем и получила справку о побоях. Представители заведения подтвердили факт увольнения женщины, но от дальнейших комментариев отказались.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла массовая драка между соседями. Полицейские задержали 35 человек, включая женщину, отмечавшую 43-летие. Возраст участников от 24 до 48 лет, среди них двое россиян, восемь таджикистанцев и 19 узбекистанцев.

происшествия
Санкт-Петербург
драки
кафе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп раскрыл, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона
Трамп охарактеризовал конфликт России и Украины
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.