Участник военно-исторической экспедиции нашел останки прадеда под Калугой

В Барятинском районе Калужской области один из участников XII Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» Богдан Ляшенко нашел останки своего прадеда. Всего в рамках нее удалось поднять останки 210 солдат Красной армии. Организатором экспедиции выступил Роспатриотцентр Росмолодежи.

В один из дней я пришел на общее утреннее построение и всем объявили, что найден боец. При нем был найден медальон, который удалось прочесть. Меня заинтересовало, что фамилия — Ляшенко. Подумал, что, может быть, просто однофамилец. Потом спросил у родителей, а они подтвердили: раскопали архивы, позвонили родственникам, — рассказал Ляшенко.

Всего в ходе экспедиции удалось восстановить имена лишь четверых бойцов. В ее программу вошли экскурсии по местам боевой славы Калужской области, а также полевые поисковые и разведывательные выходы.

Всего в экспедиции поучаствовали 600 поисковиков из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, а также из разных регионов России. Работы провели в местах, где в 1942–1943 годах прошли бои Красной армии с немецкой группой армий «Центр» за стратегическую магистраль.