Экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» прошла под Калугой

В Барятинском районе Калужской области с 10 по 24 августа прошла XII Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». Организаторами мероприятия стали Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Поисковым движением России.

За эти две недели мы подняли из земли останки более 210 солдат. Участники экспедиции восстановили события сражений по крупицам. Благодаря таким проектам мы боремся за правду о войне, память и уважение наших предков, — отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Всего в экспедиции участвовали 600 поисковиков из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдовы, а также из разных регионов России. Работы провели в местах, где в 1942–1943 годах прошли бои Красной армии с немецкой группой армий «Центр» за стратегическую магистраль. В ходе финального этапа экспедиции торжественно захоронили останки павших воинов на мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора».

Ранее на границе Москвы и Калужской области на днях прошла акция «Вахта памяти». Участники отправились в поселение Роговское, где открыт мемориальный комплекс «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов» и отыскали останки солдат и офицеров Красной армии, пропавших без вести в годы ВОВ.