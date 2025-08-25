Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза

В Испании арестовали мужчину, который устроил поджог закусочной с посетителями внутри из-за отсутствия майонеза, передает La Sexta. Ему не понравилось, что бутерброды подали без соуса.
Мужчина и его сын зашли в заведение, где заказали бутерброды монтадито. Мужчина хотел добавить в них майонез, однако выяснилось, что его не оказалось в закусочной. Это вызвало у него сильное недовольство, и он отправился на автозаправку, чтобы приобрести бензин. Вернувшись, он пролил бензин на барную стойку и поджег его.
В закусочной находились посетители, среди которых были пожилой мужчина и ребенок. Пожарные смогли ликвидировать возгорание, однако закусочной был нанесен ущерб на сумму примерно €7 тысяч, что эквивалентно 654 тысячам рублей.
Официант и поджигатель были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Ранее в Благовещенске на Советской улице загорелась мечеть. Возможно, причиной стал поджог: около 20:00 в здание ворвался человек и бросил предмет, вызвав пожар. Спасатели быстро прибыли и ликвидировали возгорание.