25 августа 2025 в 18:18

Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза

В Испании мужчина поджег закусочную из-за отсутствия майонеза в бутербродах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Испании арестовали мужчину, который устроил поджог закусочной с посетителями внутри из-за отсутствия майонеза, передает La Sexta. Ему не понравилось, что бутерброды подали без соуса.

Мужчина и его сын зашли в заведение, где заказали бутерброды монтадито. Мужчина хотел добавить в них майонез, однако выяснилось, что его не оказалось в закусочной. Это вызвало у него сильное недовольство, и он отправился на автозаправку, чтобы приобрести бензин. Вернувшись, он пролил бензин на барную стойку и поджег его.

В закусочной находились посетители, среди которых были пожилой мужчина и ребенок. Пожарные смогли ликвидировать возгорание, однако закусочной был нанесен ущерб на сумму примерно €7 тысяч, что эквивалентно 654 тысячам рублей.

Официант и поджигатель были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Ранее в Благовещенске на Советской улице загорелась мечеть. Возможно, причиной стал поджог: около 20:00 в здание ворвался человек и бросил предмет, вызвав пожар. Спасатели быстро прибыли и ликвидировали возгорание.

Испания
поджоги
посетители
кафе
