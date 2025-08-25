Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза В Испании мужчина поджег закусочную из-за отсутствия майонеза в бутербродах

В Испании арестовали мужчину, который устроил поджог закусочной с посетителями внутри из-за отсутствия майонеза, передает La Sexta. Ему не понравилось, что бутерброды подали без соуса.

Мужчина и его сын зашли в заведение, где заказали бутерброды монтадито. Мужчина хотел добавить в них майонез, однако выяснилось, что его не оказалось в закусочной. Это вызвало у него сильное недовольство, и он отправился на автозаправку, чтобы приобрести бензин. Вернувшись, он пролил бензин на барную стойку и поджег его.

В закусочной находились посетители, среди которых были пожилой мужчина и ребенок. Пожарные смогли ликвидировать возгорание, однако закусочной был нанесен ущерб на сумму примерно €7 тысяч, что эквивалентно 654 тысячам рублей.

Официант и поджигатель были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Ранее в Благовещенске на Советской улице загорелась мечеть. Возможно, причиной стал поджог: около 20:00 в здание ворвался человек и бросил предмет, вызвав пожар. Спасатели быстро прибыли и ликвидировали возгорание.