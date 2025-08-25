Военэксперт ответил, какая страна заменит Польшу в оплате Starlink для ВСУ Военэксперт Матвийчук: Британия может заменить Польшу в оплате Starlink для ВСУ

Великобритания может оплачивать систему спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины вместо Польши, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский может договориться об этом с британским премьер-министром Киром Стармером.

Возможно, Зеленский выйдет на Стармера, который имеет влияние на Польшу, и расходы по обслуживанию Starlink возьмет на себя Великобритания. Я думаю, что там сейчас идут большие переговоры. Я полагаю, что единственный, кто может заменить Варшаву, ― это Лондон. Трансляторы стояли в Соединенных Штатах и Польше. Если я не ошибаюсь, еще в Румынии, — сказал Матвийчук.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Глава польского ведомства не уточнил, до какого срока оплачена спутниковая система. При этом Навроцкий отметил, что утвердит закон, когда из него уберут помощь для неработающих украинцев.