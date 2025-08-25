Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:59

Дешевая тарелка из секонд-хэнда оказалась драгоценностью

В Великобритании тарелка за 216 рублей оказалась дорогостоящим артефактом

В Великобритании на первый взгляд дешевая тарелка оказалась дорогостоящим китайским артефактом времен правления императора Даогуана, передает Artnet. Вместо двух фунтов стерлингов (216 рублей) ее себестоимость оценили в полторы-две тысячи фунтов стерлингов (162-216 тысяч рублей).

Тарелку с изображением дракона, охваченного пламенем и пытающегося схватить жемчужину, обнаружили в одном из магазинов в Дорсете. Менеджер комиссионной лавки заподозрил, что товар обладает высокой ценностью, и обратился за консультацией к экспертам. Специалисты установили, что тарелка была произведена в Китае с 1821 по 1850 год.

Ранее мужчина нашел $400 (32 300 рублей) в куртке из секонд-хенда. Вещь обошлась ему в $4 (323 рубля). Это винтажный корейский кожаный бомбер с кроличьей подкладкой и меховым капюшоном. Он заявил, что «куртка купила сама себя».

До этого во Владивостоке семейная пара нашла крупную жемчужину в ракушке на берегу бухты Патрокл. Супруги собирали моллюсков во время прогулки. Они решили оставить находку себе.

