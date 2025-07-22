Во Владивостоке прогулка по берегу обернулась драгоценной находкой Крупная жемчужина была обнаружена на берегу бухты Патрокл во Владивостоке

Супружеская пара из Владивостока обнаружила ракушку с крупной жемчужиной, передает Amur Mash. По данным Telegram-канала, это произошло в районе бухты Патрокл.

Жители Владивостока отправились на прогулку по берегу, где решили пособирать моллюсков, и нашли среди них большую жемчужину в ракушке. Находку они решили оставить себе, сообщает издание.

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