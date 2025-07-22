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22 июля 2025 в 14:51

Во Владивостоке прогулка по берегу обернулась драгоценной находкой

Крупная жемчужина была обнаружена на берегу бухты Патрокл во Владивостоке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Супружеская пара из Владивостока обнаружила ракушку с крупной жемчужиной, передает Amur Mash. По данным Telegram-канала, это произошло в районе бухты Патрокл.

Жители Владивостока отправились на прогулку по берегу, где решили пособирать моллюсков, и нашли среди них большую жемчужину в ракушке. Находку они решили оставить себе, сообщает издание.

Ранее во Владивостоке местные жители рассказали о том, что в акватории города видели акулу внушительных размеров. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена эта крупная рыба. Очевидцы утверждают, что акулу заметили в районе Токаревского маяка.

До этого кандидат биологических наук рассказал об угрозе, которую представляют испанские слизни. Их слизь может быть токсичной для человека. Для того чтобы уберечь урожай от этих паразитов, специалист рекомендует применять пивные приманки и собирать моллюсков вручную, используя перчатки.

В Швеции исследователи на протяжении 30 лет наблюдали за тем, как эволюционируют улитки, и были поражены тем, насколько быстро растет их популяция. Эксперимент начался после поражения архипелага токсичными водорослями.

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