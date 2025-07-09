Мужчина обнаружил неожиданный подарок в куртке из секонд-хенда Мужчина обнаружил $400 в куртке за четыре доллара из секонд-хенда

Мужчина обнаружил $400 (более 31 тысячи рублей) в куртке, которую купил в секонд-хенде, об этом он сам рассказал на платформе Reddit. По его словам, сама вещь обошлась ему в четыре доллара (около 312 рублей).

Новый владелец предмета одежды рассказал, что заприметил винтажный корейский кожаный бомбер в комиссионном магазине, отметив, что в нем есть съемная подкладка из натурального кроличьего меха, а также меха новозеландского опоссума на капюшоне. Именно за подкладкой мужчина и обнаружил деньги, превышающие стоимость бомбера в 100 раз. По его словам, «эта куртка купила себя сама».

Ранее сообщалось, что житель Челябинска выиграл 100 млн рублей в розыгрыше лотереи «Мечталлион» после сна жены о рыжем пауке. Сообщается, что мужчину зовут Роман, он многодетный отец, работает на заводе и участвует в розыгрышах уже четыре года.

До этого другой житель Челябинской области также выиграл 100 млн рублей в розыгрыше «Мечталлиона», посвященном Дню России. Еще два участника получили по миллиону рублей, они купили билеты в Орловской и Свердловской областях.