Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить

Никаким западным лидерам нельзя доверять, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, ложь стала неотъемлемой частью современной политики. Он отметил, что особенно нельзя доверять президенту США Дональду Трампу, чья работа на протяжении 20 лет была связана с недвижимостью.

Каким западным политикам можно верить? Никаким. Просто ложь сейчас повсюду. А Дональд Трамп? Послушайте, этот человек — нью-йоркский риелтор. Его главная работа на протяжении 20 лет была связана с недвижимостью. Кто вообще поверит нью-йоркским риелторам? Да никто. А потом он еще был шоуменом 20 лет. Это смешно. Я думаю, дело не в том, что он врет — Трамп вообще разучился отличать правду от неправды, — высказался Марков.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп может снова изменить решение по ультиматуму в адрес России. По его словам, заявления главы Белого дома не стоит воспринимать буквально, так как его позиция часто меняется. Он отметил, что это особенно актуально на фоне сложных торговых переговоров с Китаем и Индией.