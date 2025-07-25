«Вонзит нож в спину»: Патрушев раскрыл истинные планы Британии Патрушев заявил, что Британия при необходимости легко вонзит нож в спину США

Великобритания при необходимости легко может вонзить нож в спину Соединенным Штатам, такое мнение высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Лондон использует провокации в собственных интересах. При этом Патрушев считает, что в Белом доме осознают угрозу со стороны партнера.

Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким «союзником» имеют дело, — убежден помощник российского лидера.

Патрушев уточнил, что Лондон может попытаться столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы. Британия рассчитывает сорвать российско-американские переговоры и убедить США продолжать полномасштабную военную помощь Украине.

Патрушев также обратил внимание, что в последнее время у границ России растет активность военных кораблей и подлодок НАТО. По его словам, данное усиление военного присутствия на морских рубежах вызывает серьезную обеспокоенность Москвы из-за явно антироссийского характера действий Альянса.