Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов В Сургуте полицейские задержали на кладбище около 70 мигрантов

В Сургуте полицейские провели масштабный рейд по пресечению миграционных преступлений, сообщает УМВД России по ХМАО — Югре. Правоохранители доставили в отдел порядка 300 мигрантов, около 70 из которых были задержаны на кладбище.

Проведена проверка информации о навязчивом предложении услуг по уходу за могилами на городском кладбище лицами, предположительно являющимися иностранными гражданами. Около 70 иностранцев были доставлены в отдел по вопросам миграции для установления законности их нахождения на территории Российской Федерации и целей пребывания, — говорится в сообщении.

Также полицейские осмотрели точки по продаже овощей, ягод и фруктов на одном из крупнейших рынков города. На прилавках оказалось более 55 тонн товаров без документов, маркировки и с признаками контрафакта. Продукцию у торговцев изъяли и отправили на склад для проверки. Уже назначена экспертиза, а по данному факту проводится проверка.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин высказались за запрет тренировок мигрантов в подпольных клубах ММА. Парламентарии считают, что это связано с ростом преступности среди нелегальных мигрантов и может помочь в борьбе с криминалом и экстремизмом.