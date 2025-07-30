Возможная замена президента Украины Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного по согласованию с США и Великобританией продемонстрирует отсутствие суверенитета Украины, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с ТАСС. По его мнению, подобный сценарий подтвердит, что Киев является марионеткой в руках НАТО.

Если эта информация подтвердится, то это докажет, что украинская демократия с самого начала была не более чем гротескным фарсом. Что эта страна, к сожалению, является игрушкой в руках НАТО. И что Зеленский будет линчеван после [периода] популярности, — заявил Филиппо.

Политик выразил несогласие с подобным политическим маневром, если его целью станет лишь продолжение конфликта. При этом он отметил, что положительно оценил бы смену власти, если бы она привела к сокращению западной поддержки Украины.

Ранее СВР сообщала, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Владимира Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.