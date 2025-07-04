Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 16:05

Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем

Вяльбе сообщила о проблемах со спиной у Большунова

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лыжник Александр Большунов страдает из-за проблем со спиной, рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в эфире телеканала «Звезда». Она считает, что спортсмен взял на себя слишком много.

У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю: он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей, привозить семью, жить вместе с ребенком — это тоже достаточно сложно. Каким бы ты сильным ни был, — подчеркнула Вяльбе.

При этом Большунов не тот спортсмен, что спокойно почивает на лаврах, отметила она. Он старается быть первым в гонках любого уровня и расстраивается из-за поражений. Вяльбе добавила, что этот год у чемпиона выдался непростым.

Ранее стало известно, что текущий сезон стал худшим в карьере Большунова. Он завоевал четыре золота в личных гонках. В апреле 2025-го лыжник стал первым на дистанции 70 км в Мончегорске Мурманской области. В ноябре прошлого года Большунов рассказал, что подготовка к сезону была скомкана из-за болезни.

В декабре прошлого года спортсмен столкнулся с квадрокоптером в ходе второго этапа в Кубке России по лыжным гонкам. В итоге первое место в гонке занял спортсмен Савелий Коростелев, преодолевший дистанцию за 23 минуты 25 секунд.

Александр Большунов
Елена Вяльбе
лыжи
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
Леклер стал лучшим в третьей сессии на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.