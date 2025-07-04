Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем Вяльбе сообщила о проблемах со спиной у Большунова

Лыжник Александр Большунов страдает из-за проблем со спиной, рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в эфире телеканала «Звезда». Она считает, что спортсмен взял на себя слишком много.

У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю: он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей, привозить семью, жить вместе с ребенком — это тоже достаточно сложно. Каким бы ты сильным ни был, — подчеркнула Вяльбе.

При этом Большунов не тот спортсмен, что спокойно почивает на лаврах, отметила она. Он старается быть первым в гонках любого уровня и расстраивается из-за поражений. Вяльбе добавила, что этот год у чемпиона выдался непростым.

Ранее стало известно, что текущий сезон стал худшим в карьере Большунова. Он завоевал четыре золота в личных гонках. В апреле 2025-го лыжник стал первым на дистанции 70 км в Мончегорске Мурманской области. В ноябре прошлого года Большунов рассказал, что подготовка к сезону была скомкана из-за болезни.

В декабре прошлого года спортсмен столкнулся с квадрокоптером в ходе второго этапа в Кубке России по лыжным гонкам. В итоге первое место в гонке занял спортсмен Савелий Коростелев, преодолевший дистанцию за 23 минуты 25 секунд.