Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят

Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят

Сегодня, 4 июля, произошел массовый сбой в работе мобильных операторов МТС, T2, «Билайн», «МегаФон» и Yota. Что об этом известно, когда будет восстановлена связь?

Где не работает мобильная связь 4 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 4 июля, зафиксированы проблемы в работе мобильных операторов МТС, T2, Yota, «МегаФон» и «Билайн». Абоненты жалуются на проблемы со связью и сбои при загрузке мобильного интернета.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано от пользователей МТС. Порядка 30% сообщений об отсутствии связи приходятся на Москву, 27% — на Краснодарский край, 10% — на Чувашию, 7% — на Пермский край, 4% — на Свердловскую и Самарскую области, 3% — на Башкирию, Ростовскую и Челябинскую области, 2% — на Ульяновскую область, 1% — на Татарстан, Санкт-Петербург, Алтайский край, Нижегородскую, Владимирскую, Воронежскую, Смоленскую, Московскую, Новосибирскую и Рязанскую области.

Абоненты T2, Yotа, «МегаФона» и «Билайна» также сообщают, что у них периодически пропадает связь и мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Краснодарского края и Чувашии.

«Москва. На МТС не работает ни мобильный, ни домашний интернет»;

«Москва, у МТС легли интернет и приложение оператора. Горячая линия тоже висит, робот говорит, что она перегружена, и просит обратиться через приложение, которое тоже лежит»;

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«У „Билайна“ в Калининграде интернет каждые две минуты пропадает, возвращается обратно, потом снова пропадает»;

«В Ивангороде Т2 совершенно не работает. Ни интернет, ни связь», — жалуются абоненты сотовых операторов.

В чем причина сбоев у мобильных операторов 4 июля

О причинах проблем в работе операторов 4 июля и сроках восстановления не сообщалось. Ранее россиян предупреждали, что мобильный интернет могут периодически отключать в регионах в целях безопасности, однако уточнялось, что сотовая связь и отправка СМС всегда будут доступными.

«В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности. Такие временные ограничения — одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО», — говорилось в заявлении Минцифры Приморского края.

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее также предупреждал жителей о введении временных ограничений на доступ в Сеть.

«Если у нас будет выбор — деградировать мобильный интернет или угроза атаки режима, который не гнушается нападением на мирных, так вот, если этот выбор будет стоять, мы будем максимальные меры безопасности принимать, как бы это ни было сложно и какой бы дискомфорт ни вызывало. Надо это принять», — пояснил он.

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